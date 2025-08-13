¥è¥Ã¥È¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡»àË´ÃËÀ°Ê³°¤Ë¾èÁ¥¼Ô¤Ê¤·¡¡±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¡¡ÂçÊ¬
13Æü¸áÁ°¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥è¥Ã¥È¤Èº½Íø±¿ÈÂÁ¥¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢Ê£¿ô¿Í¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥è¥Ã¥ÈÂ¦¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬ÌÜ·â¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤é¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬»àË´¤·¤¿ÃËÀ1¿Í°Ê³°¤Ë¾èÁ¥¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅì¤ª¤è¤½2¥¥í¤Î³¤¾å¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢º½Íø±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡Ö¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Ë¡¢³¤¾å¤ÇÂçÊ¬»Ôºß½»¤Î°å»Õ¡¢»³ËÜ¿¿¤µ¤ó70ºÐ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤äÌÜ·â¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Î·ë²Ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¡¢¥è¥Ã¥È¤Î¾èÁ¥¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ïº½Íø±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ýÍè´í¸±¤ä¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£