¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù±©ÅÄ¶õ¹Á¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡¡È¼òÃì¡ÉÄØµ´ÅÛ¤¬È¯¸«¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÄØµ´ÅÛ¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã¥ì¥¢¡ªÉÚ²¬¡¦¤·¤Î¤Ö¡¦¥«¥Ê¥ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÄØµ´ÅÛ¤¬È¯¸«¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡¸½ºß¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á Âè1¡¦Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼½¸ÃæÅ½¤ê¡Ê31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼°ÌÃÖ¤ÏÂè1¡¦Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¶¦¤ËÈô¹Ôµ¡Åë¾è¼Ô¤Î¤ß»ÈÍÑ¤Î½ÐÈ¯¥²¡¼¥È¥¨¥ê¥¢Æâ¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤«¤±¤¿ÄØµ´ÅÛ¤Ï¡Öº£±©ÅÄ¶õ¹Á¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Öµ¢¤ê¤Î±©ÅÄ¤ÇÄÉ²Ã¤Ç»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹Ô¤¤âµ¢¤ê¤âÄ¶Àä»ëÎÏÍ¥ÎÉ¼Ô¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µ´ÅÛ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù°¦¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ãº¼£Ïº¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼òÃì¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«½éÆü¤Ë±Ç²è´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
