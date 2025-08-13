King & Prince、ダンサー40人とパフォーマンスの新曲MVが公開 『DOPE』主題歌の「I Know」
King & Princeの最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」（8月6日リリース）の初回限定盤Bに収録されている楽曲「I Know」のMusic Videoが、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】かっこよすぎ！スタイリッシュ＆クールなMV
「I Know」ha,高橋海人（※高＝はしごだか）と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌になっており、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックとなっており、 振付はKAITA（RHT.）氏が手がけている。
MV本編は、ダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンスが見どころで、スタイリッシュでクールなメンバー2人の姿に注目。
また、King & Prince公式インスタグラムでは、生配信ライブも実施。Tiara（ファンの総称）と共に、MVの視聴企画なども予定している。
■振付師：KAITA（RHT.）氏コメント
今回はまずKing & Prince×KAITAのクリエイティブとして、前作であるmoooove!!との差別化を特に意識しました。moooove!!では海人のパッションと廉のクールで妖艶な二極を意識した作品でまとめたのに対し、初めてI Knowを聴いた時にクールで隠な世界観を特に感じたので、2人がそれぞれ持っているクールを表現できるような作品を心がけました!! サビのノリなどは、一度見たら脳裏に焼き付くようなシュールで無機質な動き、かつそれでもリズムに乗りたくなるような、やみつきな音どりと振り付けを意識しています。TV ver.では様々なI Knowが観られるので変幻自在に変形して表現していけるのも今回の作品の魅力だと思います!!
