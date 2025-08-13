Lienel、宮古島で “チャラネル”に変身するトンチキMVを公開 武田創世「超絶SUMMERでバカになりましょう！」
スターダストプロモーションが手がける“EBiDAN”に所属する6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が、6th シングル表題曲「超絶SUMMERでバカになれ」のMusic Video（MV／フルver.）を13日、公開した。
【動画】ガングロ肌の“チャラネル”が見られる!?「超絶SUMMERでバカになれ」（MVフルVer.）
フルver.は、7月2日に公開された梅雨ver.の続きから本編最後までが追加された完全版となっている。左下のワイプの存在に気づき恐る恐るワイプに手を突っ込むメンバーたち。手がジュワッと日焼けし、各々恍惚の表情や不思議そうな表情を浮かべている。そしてワイプの中に“夏”があると気づいたメンバーたちはワイプの中に飛び込み、本物の“夏”に辿り着く。飛び込むと同時に、メンバーの肌はこんがり日焼けしたガングロ肌になり“チャラネル”（チャラいLienel）へと変身。最後には渇望していた“夏”を思い切り満喫する超絶SUMMERな展開に。梅雨のプールと真夏のキラキラの南国ビーチというありえないくらいの温度差を全力でバカになって駆け抜けるトンチキMVとなっている。
またMV解禁後に行われたYouTube生配信で、MVフルver.は宮古島での撮影だったことが明らかとなった。宮古島でのエピソードを軸に配信は進み、またMusicVideo制作にあたっての裏話が語られるなどファンにとってうれしい配信となった。
2023年4月に結成・お披露目したLienelは、超特急やM!LKらが所属する若手アーティスト集団・EBiDANが行った『EBiDAN AUDITION』を勝ち抜いたメンバーによって結成された6人組。平均年齢17.5歳という若さでありながら、大人びた恋愛曲からコミカルな面白ソングまでジャンルにとらわれず、さまざまな表情でファンを魅了し続けている。
【コメント】
■武田創世
ついに！6thシングル「超絶SUMMERでバカになれ」のMVフルver.が、公開されましたー!!!やったー!!
最初は、まさかの梅雨ver.ということで、楽曲の2番までがMVとして公開されたのですが、今回はフルver.ということで、、
僕たちLienel、、、まさかの、、、
沖縄の宮古島で撮影してきましたー！
というのも、梅雨ver.ではあまり出せなかった「夏っぽさ」をLienelらしさも加えつつ、全面に表現しているので、ぜひ！このMVを見て、超絶SUMMERでバカになりましょう！（^｡^）
【動画】ガングロ肌の“チャラネル”が見られる!?「超絶SUMMERでバカになれ」（MVフルVer.）
フルver.は、7月2日に公開された梅雨ver.の続きから本編最後までが追加された完全版となっている。左下のワイプの存在に気づき恐る恐るワイプに手を突っ込むメンバーたち。手がジュワッと日焼けし、各々恍惚の表情や不思議そうな表情を浮かべている。そしてワイプの中に“夏”があると気づいたメンバーたちはワイプの中に飛び込み、本物の“夏”に辿り着く。飛び込むと同時に、メンバーの肌はこんがり日焼けしたガングロ肌になり“チャラネル”（チャラいLienel）へと変身。最後には渇望していた“夏”を思い切り満喫する超絶SUMMERな展開に。梅雨のプールと真夏のキラキラの南国ビーチというありえないくらいの温度差を全力でバカになって駆け抜けるトンチキMVとなっている。
2023年4月に結成・お披露目したLienelは、超特急やM!LKらが所属する若手アーティスト集団・EBiDANが行った『EBiDAN AUDITION』を勝ち抜いたメンバーによって結成された6人組。平均年齢17.5歳という若さでありながら、大人びた恋愛曲からコミカルな面白ソングまでジャンルにとらわれず、さまざまな表情でファンを魅了し続けている。
【コメント】
■武田創世
ついに！6thシングル「超絶SUMMERでバカになれ」のMVフルver.が、公開されましたー!!!やったー!!
最初は、まさかの梅雨ver.ということで、楽曲の2番までがMVとして公開されたのですが、今回はフルver.ということで、、
僕たちLienel、、、まさかの、、、
沖縄の宮古島で撮影してきましたー！
というのも、梅雨ver.ではあまり出せなかった「夏っぽさ」をLienelらしさも加えつつ、全面に表現しているので、ぜひ！このMVを見て、超絶SUMMERでバカになりましょう！（^｡^）