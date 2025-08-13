懐かしい…マガジン漫画 大暮維人の過去作品『エア・ギア』などのイラストカード！新作『灰仭巫覡』新刊記念
週刊少年マガジンで連載中の漫画『灰仭巫覡』コミックス第5巻が12日に発売された。1巻〜5巻を特典配布店舗で購入した人には、作者・大暮維人の過去作品イラストカードがプレゼントされ、5枚を揃えると、1枚のイラストになる。
【画像】懐かしい！エア・ギア、天上天下…配布中の特典カード
・『灰仭巫覡』1巻購入→『天上天下』のイラストカードがもらえる！
・『灰仭巫覡』2巻購入→『魔人』のイラストカードがもらえる！
・『灰仭巫覡』3巻購入→『エア・ギア』のイラストカードがもらえる！
・『灰仭巫覡』4巻購入→『バイオーグ・トリニティ』のイラストカードがもらえる！
・『灰仭巫覡』5巻購入→『化物語』のイラストカードがもらえる！
■『灰仭巫覡』あらすじ（大暮維人）
「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。
日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!?漫画の常識を覆すファンタジー巨編開幕！
