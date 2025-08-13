中国のコンピューティング能力規模 世界第2位に躍進

データによると、中国の汎用コンピューティング能力規模は今年20%増加し、インテリジェントコンピューティング能力規模は43%増加し、米国に次いで世界第2位になる見込みとのことです。また過去5年間、中国のコンピューティング能力総規模の伸び率は、毎年30%前後に達しているとのことです。

無人配送車は中国の物流や医薬、スーパー、生鮮食品の配送などの分野で急速に普及しています。安全なだけでなく、100キロメートル当たりの電気料金はわずか10数元（400円以下）です。無人配送車が道路状況を自主的に識別し、ナビにより配達できるのは「インテリジェント脳」に依存しているためで、その背後には強力なコンピューティング能力の支えがあります。

中国東北部の黒竜江省ハルビンにある人工知能（AI）コンピューティングセンターノードは、世界最大規模の単一クラスターAIコンピューティングセンターです。NPUカード（AI処理専用アクセラレーターカード）は同センターの最も核心的な設備であり、国産チップにおいて性能が最も高い製品でもあります。

技術管理の専門家によれば、コンピューティングセンターの建設は市場の需要を適度にリードする必要があるとのことです。AI技術の爆発的な発展と年初以来のディープシーク（DeepSeek）の誕生に伴い、コンピューティング能力を先行して構築した企業だけが、最も多くの市場注文を受けることができるとされています。従来までこうしたAIコンピューティングセンターの建設は約270日で建設されていましたが、市場を早期に占有するため、ハルビンAIコンピューティングセンターノードは予定より70日早い200日で完成させました。

世界の国内総生産（GDP）の6割はデジタル化によりけん引されており、コンピューティング能力に1元（約21円）を投入するごとに3〜4元（約63〜84円）のGDP成長をもたらすとのことです。（提供/CRI）