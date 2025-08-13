Á°ÂåÌ¤Ê¹¡Ä´Ú¹ñÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤òÂáÊá¡¡¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡¡º£¸å¤ÎÁÜºº¤Ï¡©
¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¢¶â·ú´õ»á¤ò¤á¤°¤ê¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡NNN¥½¥¦¥ë»Ù¶É¤Î²£ÅÄÌÀµ¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î¶âÉ×¿Í¤ÎÂáÊá¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶âÉ×¿Í¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶âÉ×¿Í¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºßÇ¤»þ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÌîÅÞ¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Õú»áÂ¦¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤ï¤Ð¶âÉ×¿Í¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢±þ¤¸¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£Ç¯6·îÀ¯¸¢¤¬¸òÂå¤·¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÎÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÜººÅö¶É¤Ï¡¢¶âÉ×¿Í¤¬¾Úµò±£ÌÇ¤È¤â¤È¤ì¤ë¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÀè½µ¡¢¶âÉ×¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÉ×¿ÍÂ¦¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤ëÆ°¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏÇ¤°ÕÄ°¼è¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¶¯À©ÁÜºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶âÉ×¿Í¤Î¹´ÃÖ½êÆâ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢²¿¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶âÉ×¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¹¤µ2ÄÚ¤Û¤É¤ÎÆÈË¼¤ÇÂçÈ¾¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢ÊÝ°Â¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÆÈË¼¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÉ×¿Í¤Ø¤Î¿©»ö¤Ï¤Û¤«¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢13Æü¤ÎÃë¤ÏÆÚ¥¥à¥Á¥Á¥²¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ûÎ±Ãæ¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¤Û¤«¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÀÜ¸«¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢É×¿Í¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤Î°ìÉô¤Ë²ÈÂ²¤Î´ØÍ¿¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÀÜ¸«¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¤ÎÁÜºº¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁáÂ®¡¢14Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¶âÉ×¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁÜººÅö¶É¤È¤·¤Æ¤ÏÉ×¿Í¤¬°ì´Ó¤·¤Æµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éËÜ¿Í¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ä´Ø·¸Àè¤Ê¤É¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¡¢¶¡½Ò¤ä¾Úµò¤ò³ÎÊÝ¤·ÍÆµ¿¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£