白石晴香、切り離せない存在は「お風呂後のアイス」 白岩瑠姫＆西田シャトナー氏がツッコミ
声優の白石晴香、日笠陽子が13日、都内で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』（8月22日公開）ジャパンプレミア最速上映会舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】真っ赤なワンピースで登場した白石晴香
イベントでは、作品にかけ、切り離せない存在を語ることに。『けいおん！』の秋山澪役をはじめ、『キングダム』の羌カイ役、『呪術廻戦』の庵歌姫役などで知られる日笠は「人生の半分を声優という職業でやってきた。もう切り離せない。これから追い越していくような存在だなと思いますね」としみじみと語った。“お手本”の回答の直後に白石は「お風呂の後のアイスですかね。日常の癒やしタイムって大事じゃないですか！」と照れながら明かすと、白岩瑠姫（JO1）と西田シャトナー氏から「声優じゃないの？」とツッコミが入り、会場は爆笑だった。
今作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始。原作の設定と世界観を踏襲し、静野孔文監督のコンセプトをもとに制作陣・脚本家とともに生み出した完全オリジナルストーリー作品となっている。登場人物はすべて新たに設定し、原作同様に貞本義行氏がキャラクターデザインを担当する。
