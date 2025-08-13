日食なつこが今年5月14日にリリースした5thフルアルバム『銀化』より、「どっか遠くまで」のMVが公開された。

本楽曲は、日食自身が仲間と津々浦々を巡る旅の記録から生まれたもの。MVは、撮り続けたその旅の景色を集め、日食なつこ自らが編集にあたっている。先のZeppツアー『玉兎 “GYOKU-TO”』では曲中に本映像が投影され、会場ではひと足先にお披露目されていた。

楽曲について日食は、「いつか望んだよりもずいぶん遠くまで来ました。いつか欲しがったよりもずいぶん与えられてきました。それでも「もういいかな」と筆を置く気にはまだなれないようです」とコメントしている。

・日食なつこ コメント

いつか望んだよりもずいぶん遠くまで来ました。いつか欲しがったよりもずいぶん与えられてきました。それでも「もういいかな」と筆を置く気にはまだなれないようです。初のZeppツアーを終え、その欲求はかえって増してしまいました。やれやれ。呆れ笑いと共に歩くこの先もまた、どっか遠くまで行けますように。

（文＝リアルサウンド編集部）