¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯É÷¤ÇÂ¾ì¤¬Êø¤ìÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¿á¤Èô¤Ó¡ÄÂæÉ÷11¹æ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¡¡1¿ÍÉÔÌÀ¡¡¹¿¿å¤Î´í¸±¤Ç·³¤¬½»Ì±ÈòÆñÍ¶Æ³
ÂæÉ÷11¹æ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤êÂ¾ì¤¬Êø¤ì¤ë½Ö´Ö¡£
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¡Ä¡£
ÂæÉ÷11¹æ¤¬¾åÎ¦¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ï·ã¤·¤¤±«¤ÈÉ÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Îµ¤¾ÝÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷11¹æ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î13Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤ËÆîÅìÉôÂæÅì¸©¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Â¾¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®63.4¥á¡¼¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¢33¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢Åö¶É¤¬ºÒ³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÏ¡¸©¤Ç¤Ï¹¿¿å¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·³¤Ë¤è¤ë½»Ì±¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤ÎÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÂæÅì¸©¤Ç¤Ï¶¯É÷¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤Î¥É¥¢¤¬Â»½ý¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·°æ¤ÎÈÄ¤â¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤â400ÊØ°Ê¾å¤¬·ç¹Ò¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å5»þ¤´¤í¤ËÂæÏÑ³¤¶®¤ËÈ´¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¸þ¤«¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£