Ìø°æ»ÔÆüÀÑ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬13Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥É¥¦±à¤Ç¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìø°æ»Ô¤ÎÆüÀÑ¾®³Ø¹»¤Î3¡¦4Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤¹¡£

8·î13Æü¤Ï¡ÖÆüÀÑ´Ñ¸÷¤Ö¤É¤¦±à¡×¤Î³«±àÆü¡£

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¸Î¶¿ÆüÀÑ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢13Æü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ö¥É¥¦±à¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥¢ー¥êー¡×

´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤ä²¬»³¸©¤Ê¤É¸©³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥¢ー¥êー¤òµá¤á¥Ö¥É¥¦±à¤òË¬¤ì¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÃúÇ«¤Ë¥Ö¥É¥¦¤Î·Ô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×

¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿～¡ª¡ª¡×

¡ÊÆüÀÑ´Ñ¸÷¤Ö¤É¤¦±à ¾¾»³±É°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²Å·¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥É¥¦¼«ÂÎ¤¬´Å¤ß¤¬½Ð¤ÇÂçÊÑÎÉ¤¤¥Ö¥É¥¦¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¼ã¤¤»Ò¤¬¾­Íè¥Ö¥É¥¦¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡ÖÆüÀÑ´Ñ¸÷¤Ö¤É¤¦±à¡×¤Ç¤Ï9·îÃæ²¼½Ü¤Þ¤Ç¡Ö¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥¢ー¥êー¡×¤Î¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ±àÎÁ¤ÏÂç¿Í1700±ß¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£