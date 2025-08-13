Ìø°æ»ÔÆüÀÑ¤Î´Ñ¸÷¥Ö¥É¥¦±à¥ªー¥×¥ó ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤à
Ìø°æ»ÔÆüÀÑ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬13Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥É¥¦±à¤Ç¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìø°æ»Ô¤ÎÆüÀÑ¾®³Ø¹»¤Î3¡¦4Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤¹¡£
8·î13Æü¤Ï¡ÖÆüÀÑ´Ñ¸÷¤Ö¤É¤¦±à¡×¤Î³«±àÆü¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¸Î¶¿ÆüÀÑ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¡¢13Æü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ö¥É¥¦±à¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥¢ー¥êー¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÃúÇ«¤Ë¥Ö¥É¥¦¤Î·Ô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡Ê»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿～¡ª¡ª¡×
¡ÊÆüÀÑ´Ñ¸÷¤Ö¤É¤¦±à ¾¾»³±É°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²Å·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ö¥É¥¦¼«ÂÎ¤¬´Å¤ß¤¬½Ð¤ÇÂçÊÑÎÉ¤¤¥Ö¥É¥¦¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¼ã¤¤»Ò¤¬¾Íè¥Ö¥É¥¦¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüÀÑ´Ñ¸÷¤Ö¤É¤¦±à¡×¤Ç¤Ï9·îÃæ²¼½Ü¤Þ¤Ç¡Ö¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¦¥¢ー¥êー¡×¤Î¥Ö¥É¥¦¼í¤ê¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ±àÎÁ¤ÏÂç¿Í1700±ß¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£