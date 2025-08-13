King & Prince、髙橋海人＆中村倫也W主演ドラマ『DOPE』挿入歌「I Know」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■振り付けはKAITA（RHT.）が担当！見どころはダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンス

King & Princeの最新シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」が8月6日にリリースされ、17作連続セールス30万越えとなり、シングルランキング1位を獲得した。

このたび最新シングルの初回限定盤Bに収録されている「I Know」のMVが公開された。

「I Know」は高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌で、怪しげな雰囲気の曲調のなかにエネルギーを感じさせる、ヒップホップをベースにしたエレクトロなダンスミュージック。振付はKAITA（RHT.）が手掛けた。

MVは、ダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンスが見どころとなっており、スタイリッシュでクールなメンバーふたりの姿にも注目だ。

King & Prince オフィシャルInstagram（@kp_official_523）では、生配信ライブも実施。Tiara（ファンの総称）とともに20時公開のMVの視聴企画なども予定している。