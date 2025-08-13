King & Prince、髙橋海人＆中村倫也W主演ドラマ『DOPE』挿入歌「I Know」のMV公開
■振り付けはKAITA（RHT.）が担当！見どころはダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンス
King & Princeの最新シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」が8月6日にリリースされ、17作連続セールス30万越えとなり、シングルランキング1位を獲得した。
このたび最新シングルの初回限定盤Bに収録されている「I Know」のMVが公開された。
「I Know」は高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌で、怪しげな雰囲気の曲調のなかにエネルギーを感じさせる、ヒップホップをベースにしたエレクトロなダンスミュージック。振付はKAITA（RHT.）が手掛けた。
MVは、ダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンスが見どころとなっており、スタイリッシュでクールなメンバーふたりの姿にも注目だ。
King & Prince オフィシャルInstagram（@kp_official_523）では、生配信ライブも実施。Tiara（ファンの総称）とともに20時公開のMVの視聴企画なども予定している。
■振付師：KAITA （RHT.）コメント
今回はまずKing & Prince×KAITAのクリエイティブとして、前作であるmoooove!!との差別化を特に意識しました。moooove!!では海人のパッションと廉のクールで妖艶な二極を意識した作品でまとめたのに対し、初めてI Knowを聴いた時にクールで隠な世界観を特に感じたので、2人がそれぞれ持っているクールを表現できるような作品を心がけました！！サビのノリなどは、一度見たら脳裏に焼き付くようなシュールで無機質な動き、かつそれでもリズムに乗りたくなるような、やみつきな音どりと振り付けを意識しています。TV ver.では様々なI Knowが観られるので変幻自在に変形して表現していけるのも今回の作品の魅力だと思います!!
リリース情報
2025.08.06 ON SALE
SINGLE「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」
『DOPE 麻薬取締部特捜課』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/DOPE_tbs/
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/