

BE:FIRST「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Digest-」サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRST初の4大ドームツアー、『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』DVD & Blu-ray（8月20日発売）のダイジェスト映像がYouTubeに公開された。

【動画】公開された『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』ダイジェスト映像

今回公開された映像は、8月20日に発売されるBE:FIRSTの初の4大ドームツアーを収めたDVD & Blu-ray『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のダイジェスト映像だ。宇宙をコンセプトにド派手な演出と圧巻のパフォーマンスで約30万人を熱狂させた初のドームツアーの模様が約10分に凝縮されている。

通常盤には、本編映像に加えて舞台裏を追ったBehind The Scenes、「Smile Again」のソロカメラ、京セラドーム大阪公演限定で披露された「誰よりも」とマイクスタンドでのパフォーマンスを披露した「Sapphire」が収録。さらにBMSG MUSIC SHOP限定盤には通常盤の特典映像に加え、「Guilty」「Sailing」「Spacecraft」のグループショットのみで構成されたライブ映像やフロートに乗って外周を周りながら歌唱した模様を収めたフロートカメラ、全9公演分のMCダイジェストが収録される。

また、リリースを記念して、8月23日18時より、”Viewing Party”と題し、8月20日に発売されるDVD & Blu-ray『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の同時視聴会が開催されることが決定した。

BE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルより、ライブ本編の音源のみが一度限りのプレミア公開で再生される。BE:FIRSTのメンバーによるチャット欄へのコメント投稿も予定されている。購入したDVDもしくはBlu-rayの[PLAY ALL]を一斉に押してライブ本編を再生し、感想をシェアしながら楽しめる。＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Viewing Party-＞8月23日(土) 18時00分〜21時00分 BE:FIRST公式YouTubeチャンネルで一度限りのプレミア公開