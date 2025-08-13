BE:FIRST、ライブ映像作品『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のダイジェスト映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■メンバーもチャットに参加！ライブBlu-ray＆DVDの同時視聴会も開催決定

BE:FIRSTが8月20日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のダイジェスト映像が公開された。

Blu-ray＆DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』は、BE:FIRST初の4大ドームツアーの模様を収録した作品。今回公開された映像では、宇宙をコンセプトに派手な演出と圧巻のパフォーマンスで約30万人を熱狂させたドームツアーの様子が約10分に凝縮されている。

また、本作のリリースを記念して、8月23日18時より、「Viewing Party」と題し、『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の同時視聴会が開催されることが決定した。

このイベントでは、BE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルにて、ライブ本編の音源のみが一度限りのプレミア公開で再生される。お手持ちのDVDもしくはBlu-rayの“PLAY ALL”を音源公開と同時に押してライブ本編を再生し、感想をシェアしながら楽しもう。なお、BE:FIRSTのメンバーによるチャット欄へのコメント投稿も予定されている。

その他、商品詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

Blu-ray＆DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/