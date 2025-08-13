¡Ú JO1¡¦Çò´äÎÜÉ± ¡Û¡¡10Âå¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¥â¥Æ¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ã¤¹¤è¡×Àë¸À
JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤µ¤ó¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÇÂ®¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Çò´ä¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤µ¤ó¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¢µÓËÜ²È¤ÎÀ¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î22Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£¸¶ºî¤ÎÀßÄê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤â´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎSF±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Çò´ä¤µ¤ó¤Ï‟¤Þ¤µ¤«¼ç±é¤ÇÀ¼Í¥¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼çÂê²Î¤âºî¤Ã¤Æ¡¢Æó¤Ä½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ²á¤´¤·¤¿2.3¤«·î¤Ç¤·¤¿¡É¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢»î¼Ì¤ò¸«¤Æ¡¢Çò´ä¤µ¤ó¤Ï‟¡¡¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤É´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ëº£¤«¤é¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÇò´ä¤µ¤ó¤¬¼çÂê²Î¤Î¡Ö½äÀ±¡×¤òÀ¸¥Ð¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§ÈäÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆÇò´ä¤µ¤ó¤Ï‟¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢‟º£Æü¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶¦±é¼Ô¤µ¤ó¤È¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Çò´ä¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î²óÅú¡ÖºÊ¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿»÷¤Æ¡ÖºÊ¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·Ú¤¯¤Ò¤È¥Ü¥±¡£
Â³¤±¤Æ‟º£²ó³Ú¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤È²»³Ú¤Ï¤«¤Ê¤êÌ©ÀÜ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²»³Ú¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Å»ö¤«¤éµ¢¤ë¼Ö¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥¢¥Î¤È¤«¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö10Âå¤Îº¢¤ÎÇº¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢Çò´ä¤µ¤ó¤Ï‟ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¥â¥Æ¤¿¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡¢‟ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¥â¥Æ¤ë¿ÍÀ¸¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡É¤È¸ì¤ê¡¢MC¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¥â¥Æ¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Çò´ä¤µ¤ó¤Ï‟¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ã¤¹¤è¡£¤¤¤Ä»ß¤Þ¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª¡É¤ÈÀë¸À¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û