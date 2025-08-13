¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÃæËÜ¾°»ÖÁª¼ê¤¬ÃÏ¸µ¡¢¸÷»Ô¤Î»ÔÄ¹¤òÉ½·É FISU¥ïー¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¡¦¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë
¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëFISU¥ïー¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Ç¸÷»Ô½Ð¿È¤ÎÃæËÜ¾°»ÖÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤ËÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ÃæËÜ¾°»ÖÁª¼ê¡£
ÃæËÜÁª¼ê¤Ï¸÷»Ô¤ÎÀõ¹¾Ãæ³Ø¹»½Ð¿È¤Ç´ä¹ñ¹©¶È¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡¢¸½ºß¡¢3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·7·î¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FISU¥ïー¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¤ÎÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Ë½Ð¾ì¡¢Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½·ÉË¬Ìä¤Ç¤ÏË§²¬»ÔÄ¹¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¶·â¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË§²¬ ¸÷»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÉÝ¤¤¡Ä¡×¡Öº£¤Î¤À¤±¤Ç¤âÇ÷¤ê¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¡×¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¤¬¿Ì¤¨¤À¤·¤Þ¤·¤¿¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ç÷¤ê¤¯¤ë¡¢°ì½Ö¤ÇÂÎ¤¬Âç¤¤¯Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÃæËÜÁª¼ê¡Ë
¡Ö¸÷»Ô¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ê³¹¤Ç²þ¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éº£¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤ÎÃÄÂÎÀï¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÃæËÜÁª¼ê¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ä¤é¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¦¤±¤É¤á¤²¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£