つけめんTETSUで札幌の超人気店・えびそば一幻監修の「濃厚えびつけめん」期間限定販売
2025年9月1日（月）から9月30日（火）まで、関東の『つけめんTETSU』全店舗（『つけめんTETSU CIAL横浜店』を除く）にて、札幌の超人気店『えびそば 一幻』の監修による『濃厚えびつけめん』が期間限定で登場します。
2005年の創業から今年で20周年を迎える『つけめんTETSU』。濃厚な豚骨魚介スープとTETSU専用小麦粉を使用した特注麺で多くのファンに愛されています。
そんな『つけめんTETSU』の創業20周年スペシャル企画の監修パートナーとして選ばれたのは、札幌発祥のえびそば専門店『えびそば 一幻』。甘えびをふんだんに使用し旨味と風味を凝縮した渾身のスープで全国に展開する、えびそばの第一人者です。画像：株式会社YUNARI
期間限定で登場する『濃厚えびつけめん』は、『えびそば一幻』が長年培ってきたえびの旨味抽出技術の指導のもと、『つけめんTETSU』の濃厚豚骨魚介スープの製法と融合させた、至極の一杯。画像：株式会社YUNARI
「20年間支えてくださったお客様に、今までにない感動をお届けしたい」という想いから実現した、記念すべき特別商品です。画像：株式会社YUNARI詳細情報
濃厚えびつけめん
販売期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
販売店舗：関東の「つけめんTETSU」全店舗（「つけめんTETSU CIAL横浜店」を除く）
※つけめんTETSU新三郷店では、平日のみ販売予定です。
※商品の詳細については、8月20日（水）に発表予定。
至極の『濃厚えびつけめん』が食べられるのは9月だけ！ これは絶対に行っておきたい……！文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください