8月13日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



マリオン <3494> [東証Ｓ] 決算月【9月】 8/13発表

毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード1000円分を贈呈する。



ランドコンピュータ <3924> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/13発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。



ランサーズ <4484> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/13発表

毎年3月末と9月末時点で500株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、デジタルギフト4000円分を年2回贈呈する。ただし、初回の26年3月末基準日は、継続保有にかかわらず対象とする。



バーチャレクス・ホールディングス <6193> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/13発表

毎年9月末と3月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、QUOカード5000円分を年2回贈呈する。



■記念優待 ――――――――――――――



ＴＯＲＩＣＯ <7138> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/13発表

創業20周年を記念して特別株主優待を実施。25年9月末および26年3月末時点で1500株（8月末割当の1→5の株式分割前は300株）以上を6ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、QUOカード3万円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ｆａｎｔａｓｉｓｔａ <1783> [東証Ｓ] 決算月【9月】 8/13発表

保有株数の要件を400株以上→1000株以上に変更。優待内容は、①デジタルギフト1000円分、②5-ALAサプリメント購入50％オフ特設優待サイトへの招待、③抽選でグループが運営する宿泊施設の無料宿泊券。



Ａｉロボティクス <247A> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/13発表

9月末割当の1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。ただし、26年3月末基準日以降は継続保有期間「6ヵ月以上」の要件を追加する。



■詳細決定 ――――――――――――――



日本インシュレーション <5368> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/13発表

株主優待の詳細が決定。毎年9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、オリジナルカタログギフトの中から1品（保有株数に応じて2000～6000円相当）を贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



ケアネット <2150> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/13発表

TOB成立を条件に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

