BBQ・焚き火・サウナなど...♡ 緑に囲まれて自然を大満喫できる「コテージ」3選

青春の夏は、いろんなところに出かけて、思う存分楽しみたい！そこで今回は、緑に囲まれて自然を大満喫できる「コテージ」をご紹介します。近隣に宿泊期間は入場無料の遊園地があったり、焚き火やサウナなど、景色だけじゃない楽しみ方もぜひお見逃しなく♡

緑に囲まれた空間でお泊まり せっかくの夏休みは、お泊まりしなきゃもったいない！全国には自然を大満喫できる施設がまだまだ盛りだくさん。緑いっぱいの空間で、心も体もデトックスしよう♡

Check! 那須高原 TOWA PURE（トワ ピュア）COTTAGES 大人数で宿泊可能な1棟貸しヴィラ。北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」の公式ホテルだから、宿泊期間は入場無料で楽しめる♡ 「自然に囲まれたとっても素敵な空間でした！」Mahiroさん（会社員・22才） Instagram：@mahiro_m26 INFORMATION 住：栃木県那須郡那須町高久乙3375-85

☎：0287-78-1164

https://www.pure-cottages.jp/

Check! Earthboat（アースボート）黒姫 大きなため池の周りに並ぶ10棟のサウナつきアウトドアホテル。森に囲まれ、夜は絶景の星空の下、焚き火を楽しむことができる。 「サウナ好きにはたまらない空間でした♡」hikariさん（アパレルプラス・25才） Instagram：@____ohi.___ INFORMATION 住：長野県上水内郡信濃町大井2576

☎：非公開

Instagram：@earthboat_

Check! In the mood（イン ザ ムード）山中湖 1棟貸しのコテージ。庭にはテントが常設され、BBQ、焚き火、サウナを楽しむことができる。目の前に見える富士山も絶景。 「ロケーションがとにかく最高。絶対またいきます！」Chihaさん（会社員・24才） Instagram：@chiha_555_ INFORMATION 住：山梨県南都留郡山中湖村山中344-1

☎：0555-62-2042

Instagram：@inthemood_mtfuji_yamanakako

Ray編集部 エディター 草野咲来