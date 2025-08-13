BBQ・焚き火・サウナなど...♡ 緑に囲まれて自然を大満喫できる「コテージ」3選
青春の夏は、いろんなところに出かけて、思う存分楽しみたい！そこで今回は、緑に囲まれて自然を大満喫できる「コテージ」をご紹介します。近隣に宿泊期間は入場無料の遊園地があったり、焚き火やサウナなど、景色だけじゃない楽しみ方もぜひお見逃しなく♡
緑に囲まれた空間でお泊まり
せっかくの夏休みは、お泊まりしなきゃもったいない！全国には自然を大満喫できる施設がまだまだ盛りだくさん。緑いっぱいの空間で、心も体もデトックスしよう♡
Check! 那須高原 TOWA PURE（トワ ピュア）COTTAGES
大人数で宿泊可能な1棟貸しヴィラ。北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」の公式ホテルだから、宿泊期間は入場無料で楽しめる♡
「自然に囲まれたとっても素敵な空間でした！」Mahiroさん（会社員・22才）
INFORMATION
住：栃木県那須郡那須町高久乙3375-85
☎：0287-78-1164
https://www.pure-cottages.jp/
Check! Earthboat（アースボート）黒姫
大きなため池の周りに並ぶ10棟のサウナつきアウトドアホテル。森に囲まれ、夜は絶景の星空の下、焚き火を楽しむことができる。
「サウナ好きにはたまらない空間でした♡」hikariさん（アパレルプラス・25才）
INFORMATION
住：長野県上水内郡信濃町大井2576
☎：非公開
Instagram：@earthboat_
Check! In the mood（イン ザ ムード）山中湖
1棟貸しのコテージ。庭にはテントが常設され、BBQ、焚き火、サウナを楽しむことができる。目の前に見える富士山も絶景。
「ロケーションがとにかく最高。絶対またいきます！」Chihaさん（会社員・24才）
INFORMATION
住：山梨県南都留郡山中湖村山中344-1
☎：0555-62-2042
Instagram：@inthemood_mtfuji_yamanakako
Ray編集部 エディター 草野咲来