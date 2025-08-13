·³»öµ¡Ì©¤À¤Ã¤¿¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¡× 8·î15Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¯¡¡ #ÀïÁè¤Îµ²±
Àï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·µ¤Í½Êó¤¬¡¢Àï»þÃæ¤Ï·³»öµ¡Ì©¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·³»öµ¡Ì©¤È¤µ¤ì¤¿µ¤¾Ý´ÑÂ¬»ñÎÁ¤äÅö»þ¤Î¿·Ê¹»æÌÌ
À²¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö3Ç¯8¤«·î´Ö¡×¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤È¾Ú¸À¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»þÂå¤ËÅ·µ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·Ê¹¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ö¾¼ÏÂ16Ç¯12·î¤Î¿·Ê¹¤Ç¤¹¡£Í¼´©¤Î°ìÌÌ¤Ë¾®¤µ¤¯Å·µ¤Í½Êó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·§ËÜÆüÆü¿·Ê¹¤Ë¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¿·Ê¹¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§Æü¤ÎÁ°¿È¡¢¶å½£ÆüÆü¿·Ê¹¤Î1941Ç¯12·î7Æü¡¢¤Ä¤Þ¤êÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«ÀïÁ°Æü¤ÎÍ¼´©¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤ÎÅ·µ¤¡×¤È¡ÖÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤¡×¤É¤Á¤é¤â¡ÖËÌ¤ÎÉ÷¡¢À²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦Í½Êó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Îµ»ö¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¤Î8Æü¡Ö¸ò¾Ä¤Ï¿ë¤Ë·èÎö¡×¡Ö8ÆüÌ¤ÌÀ ÊÆ±ÑÎ¾·³¤ÈÀïÆ®³«»Ï¡×
»æÌÌ¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1941Ç¯12·î8Æü¡¢³«Àï¤È¤È¤â¤Ë·³¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Öµ¤¾ÝÊóÆ»´ÉÀ©¡×¤Ç¤¹¡£Å¨¹ñ¤ËÆüËÜ¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ï·³»öµ¡Ì©¤È¤µ¤ì¡¢ÆÍÁ³¡¢¿·Ê¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Î·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èµþÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿·§ËÜÂ¬¸õ½ê¡¢·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¹¡£
Â¬¸õ½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£RKK¡Ê·§ËÜÊüÁ÷¡Ë¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿10Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤´°äÂ²¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀïÁèÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¸µ¿¦°÷¡¦»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ92ºÐ¡Ë¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÀäÂÐ³°¤Ë¤â¤é¤·¤¿¤é¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡£Àï»þÃæ¤Ï¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Å·µ¤¿Þ¤Ë¤Ï¡Ö¶ËÈë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Å·µ¤Í½Êó¡£
´ÑÂ¬¤äÍ½Êó¤ÏÆüËÜ·³¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¸µ¿¦°÷¡¦»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ92ºÐ¡Ë¡ÖÊ¼Ââ¤µ¤ó¤¬¡¢Ä«¤ÈÍ¼Êý¡¢Å·µ¤Í½Êó¤òÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶õ½±¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿´ÑÂ¬¤ÎµÏ¿¤¬·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1945Ç¯8·î10Æü¡Ö¶õ½±¤Ë°Í¤ê¾Æ°ÐÃÆÍî²¼¤¹¸áÁ°10»þ5Ê¬½êÄ¹´±¼ËÎ¥¤ì¤è¤êÈ¯²Ð¡£³ÆÍ×ÁÇ¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ê¤È»×¤Ï¤ë¡×
³ÆÍ×ÁÇ¤È¤Ïµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¡¢É÷¤Ê¤É¤Î´ÑÂ¬¤Î¤³¤È¡£
´ÑÂ¬¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ï²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ92ºÐ¡Ë¡ÖËÉ¶õ¹è¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¾Æ°ÐÃÆ¤Î£±¤Ä¤¬¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â¤ÏÁ´Éô¤ä¤±¤É¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´é¤È¼ê¤â¡×
8·î10Æü¤Î¶õ½±¤Ç¡¢Â¬¸õ½ê¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¿¦°÷¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1945Ç¯8·î15Æü¡¢Àµ¸á¡¢¶Ì²»ÊüÁ÷
·§ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ¤Î¤â¤È¤ÇÇÔÀï¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åö»þ¤Î´ÑÂ¬µÏ¿¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡º´Æ£¹§µ× Ä´ºº´±¡Ö¶õ¤ò10³ä¤È¤·¤Æ7³ä¤Î±ÀÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£15Æü¤ÎÄ«¤«¤é±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤ËÌ¸¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
8·î15ÆüÀµ¸á¤Îµ¤²¹¤Ï31¡¥3¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï60%¡¢¤ä¤ä¾ø¤·½ë¤¤¶õµ¤¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ªÀï¤«¤é6Æü¸å¤Î8·î21Æü¡¢3Ç¯8¤«·î´Ö¡¢Â³¤¤¤¿µ¤¾ÝÊóÆ»´ÉÀ©¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ92ºÐ¡Ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½ªÀï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é¡¢Å·µ¤Í½Êó¤¬°ìÈÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍâÇ¯¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï93ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤¬ÈëÌ©¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¸µ¿¦°÷¡¦»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ92ºÐ¡Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÀïÁè¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×
Å·µ¤Í½Êó¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯8¤«·î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿ÂçºÒ³²
¡¦1942Ç¯8·î27Æü¡Ö¼þËÉÆçÂæÉ÷¡×
¡¡·§ËÜ¤ÇÆüÊ¿¶ÑÉ÷Â®25.8£í¡¡´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¥¿¥¤
¡¡Á´¹ñ¤Î»à¼Ô¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô1158¿Í
¡¡ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤À¤±ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿
¡¦1945Ç¯2·î7Æü¡¡·§ËÜ¤Ç13¥»¥ó¥ÁÀÑÀã¡¡´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç
¢¨Â¾¤Ë¤âÇß±«Á°Àþ¤ä½©±«Á°Àþ¤¬³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤ë
