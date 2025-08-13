東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する、「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「カンナ」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2025年9月16日〜2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日（水）〜11月2日（日）まで初開催します。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」では、「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”プレシャスカンナ

© Disney

価格：7,000円

提供時間帯：ランチ

鴨生ハムのタルトレット リンゴと根セロリのレムラードサーモンの紫キャベツマリネ 五種豆のサラダと黒胡麻のグリッシーニイサキのポワレと海老しんじょのカダイフ揚げ 豆乳と白だしのナージュソース恵味の黒豚のロースト 栗のエスプーマとトウチーソース または 国産牛フィレ肉のグリル おろし牛蒡ソース シャドークイーンのドフィノワ（別途2,000円）黒米のご飯無花果コンポートのショソン 巨峰のシャーベットドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

ランチの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”プレシャスカンナ」

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています☆

メインは、「恵味の黒豚のロースト 栗のエスプーマとトウチーソース」と、別途追加料金で「国産牛フィレ肉のグリル おろし牛蒡ソース シャドークイーンのドフィノワ」の2種類からお好みで選べるのも魅力のひとつ。

デザートプレートには、サクサクのパイ生地の中に無花果のコンポートが入ったショソンや、香り豊かな巨峰のシャーベットも添えられています！

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・“ディズニー・ハロウィーン”デザイン

・ディズニーキャラクターデザイン

“ディズニー・ハロウィーン”スタイリッシュカンナ

© Disney

価格：15,000円

提供時間帯：ディナー

ザクロ酢香るビーツのスフェール 鴨肉のリエットと八丁味噌香るカカオのテュイルマグロ中トロのグリルマリネ ポワローのプレッセとカシスマスタードずわい蟹の炙りと揚げ茄子 生湯葉とキノコのピュレジャンボンムースを纏った平目のポワレ サツマイモのフォンダンと焦がしバターソース和牛フィレ肉のグリル ポルチーニのソース 豚足と胡桃のクロメスキ洋梨と酒粕のモンブラン チャイ風味のアイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

「“ディズニー・ハロウィーン”スタイリッシュカンナ」はディナーの時間帯に提供されます。

どのプレートもハロウィーンらしい彩りに！

前菜にはザクロ酢香るビーツのスフェールや、マグロ中トロのグリルマリネなど、酸味の効いたお料理も添えられ、さっぱりといただけます。

またデザートプレートの洋梨と酒粕のモンブランは、黒いモンブランになっているのもポイント☆

「ミッキー＆フレンズ」の飾りや、カラフルなトッピングにも注目です。

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・“ディズニー・ハロウィーン”デザイン

・ディズニーキャラクターデザイン

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

グレープジュース、カシスシロップ、バタフライピーシロップ、ジンジャーエール、スライスレモン、クレイジーピー

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

グレープジュースとジンジャーエールがベースのドリンクで、バタフライピーシロップをプラスすることで色に変化を出しています！

トッピングのクレイジーピーがイバラのようにも見えて、目をひきます。

旬の食材がたくさん使われたコースメニューに、ハロウィーンの雰囲気たっぷりなスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 秋の味覚を楽しめるコースメニュー！東京ディズニーランドホテル／カンナ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.