「ヒールに疲れた」大人へ！【ハニーズの厚底サンダル】で楽ちんスタイルアップ♡

ヒールを履き続けて、いつも足が疲れている……。そんな人は、スポーツMIXやリラクシーなスタイルがトレンドの今こそ、楽ちんだけど大人っぽいサンダルを取り入れるチャンスかも！【ハニーズ】の「厚底サンダル」なら、履き心地がよさそうなうえスタイルアップまで叶いそう。ヒールに疲れた大人世代こそ、チェックしてほしいラインナップです。

「ちょっとおじさんっぽい」 が今の気分にぴったり

【ハニーズ】「グルカミュールサンダル」\1,680（税込・セール価格）

ダッドコアやグランパコアスタイルは、ストリートでも目にすることの多いトレンド。きれいめコーデの大人女性が取り入れるなら、小物がおすすめ。こちらはクラシックなグルカサンダルを、履きやすくてフェミニンなミュール型にしたモデル。プラットフォームのソールが歩きやすさとスタイルアップを叶えてくれそうで、まさに「夏に欠かせないらくちんサンダル」（公式サイトより）。秋はソックスを合わせて、程よく力の抜けた雰囲気を演出するのもあり。

スニーカーライクなのに軽やかで上品

【ハニーズ】「コード付スポーツサンダル」\2,480（税込・セール価格）

スニーカー型のスポーティーなサンダルも、今季トレンドのひとつ。こちらのスポーツサンダルは、素足が覗く軽やかさと、ワントーンの上品な雰囲気で、きれいめコーデのハズしにも使いやすそうです。公式サイトによるとアッパーには「伸縮性のある柔らかな素材」を使い、しかもコードを絞ればフィット感を調節できるので、サンダルの中で足が動く不快感も軽減できそう。

ふんわりパデッドベルトが楽ちん & かわいい！

【ハニーズ】「厚底パテッドサンダル」\1,980（税込・セール価格）

存在感のある厚底のソールに、ふんわりと丸みを帯びたパデッドタイプのベルトを合わせた、ぷっくり感が心地よくて愛らしいサンダル。華奢なヒールを合わせるのもレディライクで魅力的ですが、ボリューム感のあるシューズも、対比で女性らしい脚のラインを際立ててくれそうです。人気のゆったりボトムスのほか、あえてスリムなスカートを合わせてメリハリを出すのもおすすめ。

キラリと光る金具が高級感をプラス

【ハニーズ】「金具使い厚底サンダル」\2,480（税込・セール価格）

足首までカバーするベルトと、厚底のソールが歩きやすそうなスポーツサンダル。プチプラでカジュアルな素材だとちょっとチープな感じが気になることもありますが、こちらは金具をポイント使いすることで高見え。絶妙に素足が見えるバランスなので、柄やカラーソックスをインしてアレンジも楽しめそう。シアーなソックスを合わせれば、フェミニンなコーデにもマッチ！

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N