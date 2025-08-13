今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ダラダラした猫ちゃん。夏休みの小学生のようです。

階段を降りる猫ちゃんの様子はXにて、24万いいねを突破。Xユーザーたちからは「暑いから溶けちゃったのかと思いましたが、もしや、お腹が空いて力が出ない方でしょうか…？」「なんかこの降り方のほうが難しそうなんですけど」「こういう動画を見ると、本当に猫は液体…って言う理由が分かる」とのコメントが寄せられていました。

【動画：朝ごはんにネコを呼んだら……】

階段をダラダラと…

Xアカウント「ネコランド」に投稿されたのは、階段を降りてくる猫ちゃんの動画です。「ごはんだよ」と呼ばれたエマちゃん。軽快に階段を降りてきたり、小走りで飼い主さんのところに来る猫のイメージがあるかもしれません。ところがエマちゃんはダラダラと溶けるように階段を降りてきたそうです。

横になったまま、前足を下の段について、体は滑り落ちるように降ります。途中で一瞬逆立ちのようになってしまっていたそうです。このエマちゃんのダラダラな姿を見て、投稿者さんは「夏休みの小学生みたい」と思ったのだそう。猫らしい自由でマイペースな姿を見せてくれたエマちゃんでした。

独特な階段の降り方にX民も爆笑

階段を降りるエマちゃんを見たXユーザーたちからは「暑さでだら～っと！でもご飯は食べたい！って葛藤が表れてますね！笑」「大開脚とおしりに爆笑しました」「こういうおもちゃあった気がする…なんかバネみたいなカラフルなやつ…」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ネコランド」では、個性的で可愛い3匹の猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ネコランド」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。