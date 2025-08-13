YouTubeチャンネル「猫のあお&ハク・シネマ」に投稿された、ねこちゃんの甘えん坊な姿が注目を集めています。 記事執筆時点で1万3000回以上再生されており、「ケリケリかわいすぎる」「どんだけ次男さんのことが好きなの？」などのコメントが寄せられ話題となりました。

【動画：仕事へ行こうとしたら、ネコが足の甲に乗ってきて…絶対にスルーできない『まさかの行動』】

仕事へ行こうとする飼い主の足にしがみつく弟猫

登場するのは、弟猫の「ハク」くん。4年前に飼い主さんに保護され、現在は兄猫の「あお」くんと一緒に暮らしています。 ある日、次男さんがいつものように仕事へ向かおうとすると、ハクくんが足にしがみついてきました。しかもその足に対して「どすどすどす」とケリケリを始めたのです。

実はこの光景、珍しいことではなく『猫のあお&ハク・シネマ』さん宅では日常なのだそう。 時折休憩を挟みながらも、ハクくんのケリケリは止まりません。

足を抱えてケリケリ、甘噛み、そしてさらなる愛情表現！

本調子になったハクくんは、さらに足を強く甘噛み。「行かないよね？」とでもいうように、次男さんの顔を見上げたり、「パパも手伝って」と助けを求める姿まで見せてくれました。

ハクくんに深く愛される次男さん、そしてそんなハクくんがかわいくてたまらない次男さんの関係性が微笑ましいです。

愛が“痛い”ほど伝わるフェイントに胸キュン

「もう終わり」と足を離すと、ハクくんは不機嫌そうな表情で次男さんを見つめていました。 それでも最後にナデナデされると、今度は手をしっかりとホールドし、再びケリケリ。さらに強めの甘噛みまで！

次男さんとどうしても一緒にいたいという愛が詰まったハクくんのフェイントに、思わず笑顔になってしまいます。

今回の投稿には「ハクちゃん、次男くんが大好きなんだね」「お仕事に行くのが辛いですね」「愛が痛い」などといった多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「猫のあお&ハク・シネマ」では、保護当時のハクちゃんの記録や、ハクちゃんと同様に甘えん坊な兄猫「あお」ちゃんとの暮らしもたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のあお&ハク・シネマ」さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。