帰り道に思い出してしまう…♡「余韻美人」になるテクニック3選

「今日は楽しかったな…」と、別れた後も記憶に残る女性っていますよね。一緒にいる時間だけでなく、帰ってからも「なんだか気になる」と思わせる女性は、いわゆる“余韻美人”かもしれません。特別なことをしなくても、ちょっとした気遣いや所作で、相手の心にふんわりと余韻を残すことができるんです。今回は、そんな「また会いたい」と思わせる“余韻美人”になるためのテクニックを、体験談やインタビューをもとにご紹介します！

ふわっと香るフレグランスを味方に

人の記憶に強く残るのは、意外と“香り”であることも。

甘すぎたり強すぎたりする香水ではなく、ふとした瞬間に香る程度のナチュラルな香りがベストかもしれません。

シャンプーやボディクリーム、ヘアオイルなど、自分にあった香りをほんのり纏うだけで、彼のなかに心地よく印象づけることができるでしょう。

「帰ってからも、なんとなく思い出す香り」そんな存在になれたら、それはもう立派な“余韻美人”ですよ♡

最後のひと言でキュンとさせる♡

デート終わり、つい「じゃあまたね」だけで済ませていませんか？ ほんのひとことをプラスするだけで、彼の心に余韻を残せるかもしれません。

「今日は一緒にいてすごく楽しかったよ」「もっと話したかったな」など、素直な気持ちを素直に伝えることで、彼は「次も会いたい」と感じやすくなるでしょう。

帰り道にその言葉を思い出して、ニヤけてしまうようなフレーズを意識してみてくださいね。

自然な笑顔をたっぷり見せる♡

一緒にいて「本当に楽しそうだったな」と思わせる女性は、余韻を残しやすくなります。 無理して笑う必要はありませんが、会話の合間やリアクションのときに見せる自然な笑顔こそが、彼の心に焼きつくものかもしれません。

「またあの笑顔が見たいな」と思わせることができれば、それだけで次につながる大きなきっかけになることも。

心から楽しむあなたの姿を見せることが、1番の“余韻美人”への近道です。 いかがでしたか？ 今回は、「余韻美人」になるテクニック3選をご紹介しました。 ちょっとした工夫で、彼のなかにあなたの存在を長く残すことができるかもしれませんよ♡

次のデートで、ぜひ試してみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部