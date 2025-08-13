こりゃ革命だぁーーーッッ！！【3COINS】オシャレで便利！「新作ランドリーグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】から手間いらずで使えそうな「新作ランドリーグッズ」が登場！ おしゃれな見た目ながら使い勝手も良さそうなアイテムは、1つ持っておくといざという時に頼りになるかもしれません。今回は底マチ付きのウォッシュバッグ、ワンプッシュで洗剤を出せる洗濯ブラシをご紹介。どちらも痒いところに手が届いていておすすめです。

少量の衣類を洗濯したい時に「ウォッシュバッグ」

ナチュラルなベージュに英字ロゴを合わせたシンプルおしゃれなこちら。少量の衣類を洗濯したい時に役立つウォッシュバッグです。公式サイトによると「水と洗剤、衣類を入れて振るだけ」で洗濯できる手間いらずの便利仕様。さらに排水用の口も付いており、周りに飛び散らずに水を切れそうです。バッグは底マチがある分、厚めの衣類も入れやすそう。お値段は\330（税込）。

洗剤を付け足す手間が省ける！？「ポータブル洗濯ブラシ」

丸みのある握りやすそうなこちらの洗濯ブラシ。ホワイト × ベージュのナチュラルな配色がおしゃれです。公式サイトによれば「ワンプッシュで洗剤が出てくる使いやすい構造」になっていて、わざわざ洗剤を付け足す手間なく汚れを落とせる使い勝手の良さもうかがえます。お値段は\330（税込）。ブラシ部分をガードしてくれる蓋が付いており、使わない時はホコリをかぶらず、衛生面でも安心して使えそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

