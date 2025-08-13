「聖闘士星矢」主題歌担当のNoB（山田信夫）さん、腎臓がんのため死去 享年61「最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました」
【モデルプレス＝2025/08/13】歌手のNoBこと山田信夫が、8月9日に亡くなったことがわかった。享年61。8月13日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】人気歌手、腎臓がんで死去
所属事務所「MOJOST」は、公式サイトにて「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました」と発表。「ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます」と伝えた。
「NoBは、1984年にMAKE-UPのヴォーカリストとしてメジャーデビューして以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ『聖闘士星矢』のOP曲『ペガサス幻想』は世界的に有名な曲となりました。その後も、アニメソングや特撮ヒーローソングを数多く手がけ、世界中のコンサートやイベントで歌唱をし、日本国内のみならず海外の多くのファンをその歌唱とパフォーマンスで魅了してきました」と述懐。さらに「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました」とし、「息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました」と記した。
葬儀については関係者のみで執り行われたとし、「ご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけ。「ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です」としている。最後に「これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と結んだ。
NoBさんは、1964年1月20日生まれ、大阪府出身。1984年4月1日、ハードロックバンド「MAKE-UP」のヴォーカルとしてメジャーデビュー。アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」でヒットし、「轟轟戦隊ボウケンジャー」（2006年）の主題歌を担当するなど、特撮ソングでも人気を集める。また、音楽プロデューサーとしても活動し、No?Yes!!「COMPLEX」や、プロデュース・ユニットM.N.R.G.として、鈴木紗理奈「シャレになんない」などを手がけていた。2025年2月、7年前に腎臓がんと診断されていたことを公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気歌手、腎臓がんで死去
◆NoB（山田信夫）さん、腎臓がんで死去
所属事務所「MOJOST」は、公式サイトにて「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました」と発表。「ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます」と伝えた。
葬儀については関係者のみで執り行われたとし、「ご遺族の心中をお察しいただき、自宅への弔問、取材などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけ。「ファンの皆様には、後日あらためてお別れの会を執り行う予定です」としている。最後に「これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます」と結んだ。
NoBさんは、1964年1月20日生まれ、大阪府出身。1984年4月1日、ハードロックバンド「MAKE-UP」のヴォーカルとしてメジャーデビュー。アニメ「聖闘士星矢」の主題歌「ペガサス幻想」でヒットし、「轟轟戦隊ボウケンジャー」（2006年）の主題歌を担当するなど、特撮ソングでも人気を集める。また、音楽プロデューサーとしても活動し、No?Yes!!「COMPLEX」や、プロデュース・ユニットM.N.R.G.として、鈴木紗理奈「シャレになんない」などを手がけていた。2025年2月、7年前に腎臓がんと診断されていたことを公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】