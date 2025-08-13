元NGT48でモデル・インフルエンサーの川越紗彩（24）が1st写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA）を、自身の25歳の誕生日である10月14日に発売する。このほど公開された先行カットでは、健康的な“わがままボディ”を全開披露している。



【写真】全開にした“わがままボディ”にドキッ

2024年2月にNGT48を卒業後、しばらく芸能活動から離れ、期間を経て再始動した川越。アイドル時代に雑誌のグラビア経験はあったが、本格的な写真集撮影は今回が初めてだった。自身初の海外となるインドネシア・バリを舞台に、リゾートホテルやプール付きヴィラで撮影に臨んだ。



先行カットでは、これまで見せたことのない大胆でかわいいランジェリー姿を数多く披露。アイドル風衣装やキャミワンピース姿も見せた。また、公開された表紙では黒のランジェリー姿で、美しいバストラインとアンニュイな表情を披露している。



ほかにも、同作にはアイドル時代を思い出させるようなおちゃめで明るいカットから、大人びた表情を見せるカットまで、さまざまな魅力をたっぷりと収録。初バックショットも披露しており、露出多めながらも、かわいらしい雰囲気の写真集に仕上がっているという。



川越は「アイドルを卒業して、初めての海外ということもあり、今までにないくらい開放的になれました！」とアピール。「バリらしく肌の露出もたくさんあり、スタイリングのおかげで綺麗に写って大満足の1冊です！記念すべき写真集を自分の誕生日に発売できることもとても嬉しく思いますし、ロケもすごく新鮮で楽しめました！」と充実感を漂わせ、「ひとりでも多くの方にこの写真集を見ていただけたら嬉しいです！」とコメントを寄せた。



（よろず～ニュース編集部）