【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】超微妙接触のビデオ判定→主審のレジェチャーミス

まさかのビデオ判定に誰もが驚きを隠せなかった。レバノン代表の選手が転倒したプレーを巡り、日本代表の馬場雄大のファウルがアンスポーツマンライクファウルではないかと審判判断で確認が行われた。接触そのものは小さかったことで、ファンの間では「これアンスポ？」「ノーファウルじゃない？」と困惑した様子だった。

バスケットボール日本代表は8月12日、FIBAアジアカップ2025の準々決勝進出決定戦でレバノン代表と対戦。ベスト8進出を目指したが、前回大会で準優勝の強豪相手に73ー97の大差で敗れている。

この試合で日本にとって頭痛の種となったのが、イラク人主審のジャッジだった。例えば、第1クォーターの残り6分30秒のシーン。レバノンのユセフ・カイヤートがレイアップのシュートモーションに入ったが、最後にバランスを崩して転倒。このプレーを巡って審判は背後から接触したと馬場のファウルを宣告し、その上でアンスポーツマンライクファウルの確認がビデオ判定で行なわれた。

アンスポーツマンライクファウル（通称アンスポ）とは、バスケットボールでは最も重いファウル。相手が怪我をしかねないファウル、悪質なファウル、明らかに意図的なファウルなどの際に宣告されるもので、被害チームにフリースロー2本とスローインが与えられる。今回は、立ち位置的にも接触した瞬間が見えづらかったことなども考慮さて、審判判断で該当シーンを映像判定したと思われる。

審判団が確認しているスローのリプレイ映像が中継に流れると、馬場はカイヤートがジャンプした瞬間に右手でわずかに触れていることが確認された。ただ、接触そのものは激しいものではなく、「押している」よりも「触れている」という表現が適切なレベルだった。

ABEMAで解説を務めたベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷／元日本代表）は、「あまりファウルした感じではない」とコメント。続けて「（後ろから）手を添えていたことで、審判もファウルに見えてしまったのではないか」と、ファウルになった理由について考察していた。

その後、映像確認を終えた主審は「ノーマルファウル」と呟きながら出てくるも、手元のシグナル（ジェスチャー）はなんと「アンスポーツマンライクファウル」。馬場もまさかの判定に怪訝そうにしていたが、これはレフェリーのミスだったようで、すぐにノーマルファウルへと訂正された。

この一連の流れはABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは、「アンスポは確実にない」「ノーマルファウルかも怪しいレベルだろ」「中東の笛」「アンスポどころかファウルですらないだろ」「シグナルも間違えてるし」「アンスポじゃないのにアンスポのジェスチャー出すし大丈夫か？」「アンスポじゃないのにアンスポと間違えてジェスチャー。フリースロー1本なのに2本のジェスチャー。大丈夫？」「審判しっかりして…」など、判定や審判の行動に疑問の声が上がった。

（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

