加藤紗里、“バレンタイン複数人デート”報道の真相を激白 スタジオ騒然
お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#7が12日に放送。#7では、双子姉妹が同時に恋人探しをする禁断の恋愛企画「ツインズ・ラブ」最新話を放送した。
【写真】どういう状況!? 加藤紗里
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。シリーズを重ねるごとにSNSでの反響も拡大し、番組関連動画の総再生数は7億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組の1つだ。
VTRを見届け、スタジオではゲストのタレント・鈴木奈々と加藤紗里を交えた恋愛トークに。今年のバレンタインデーに“複数の男性とデート”したことが話題になった加藤はその真相を告白。「一人の男性とお店に入って、『お手洗いに行ってくるね』って抜けて、違う男性と...」と当時の状況を語った加藤に、森田は「冴羽獠みたいなことしてる」と爆笑した。
さらに「週刊誌に撮られたのは4人だったんですけど、本当は7人だった」と衝撃の事実を明かし、「『すっごいトイレ並んでた』って（言って）戻った」「ホテルも7部屋」と、暴露を続けた加藤にスタジオは騒然となりました。
『愛のハイエナ season4』#7はABEMAにて見逃し配信中。
