美女と野獣の凸凹女子コンビの仲睦まじいサプライズ動画に世界中のファンから祝福の声が殺到。“凶悪”キャラがみせたギャップ満載の姿も話題となっている。

【映像】美女レスラーがケーキまみれ…“凶悪女子”がほっこりサプライズ

WWE女子スーパースターのザリアが13日、自身のXを更新。WWE第3のブランド「NXT」にてタッグを組む相棒、ソル・ルカをサプライズで祝福した模様を公開した。

壁には大きく「100」のバルーンが飾られており、おそらくルカのWWE北米チャンピオン在位100日を祝ったものと思われる。普段の“凶悪”な表情から一転、乙女なサプライズをワクワクした顔で待つ姿や、ルカと顔にケーキを塗り合う模様はギャップ全開だ。

“ザルーカ”の愛称で親しまれる“野獣と陽キャラ”仲良しコンビは、たびたびザリアの強烈スピアーがルカに誤爆するアクシデントで仲違いの危機を迎えながらも、今のところは信頼関係を築けている様子。SNSでは凶悪キャラのザリアがルカとの絡みで人間味溢れる姿を見せることでも話題で、タッグ結成以降は互いに新境地を開拓している。

今回の仲睦まじい動画にも「2人ともおめでとう！」「サプライズ大成功だね！」「素晴らしい仕事ぶりだよ、ザリア」「最高の親友であり、タッグチャンピオンだ！」といったファンからの温かいコメントで溢れていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved