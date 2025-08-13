「野球界最高の選手だ」大谷翔平が4戦連発の43号ソロに地元記者、メディアも熱狂 三重殺を「個人的なものとして受け止めた」

大谷はMLBトップとなる43号本塁打を放った(C)Getty Images

偉才のバットから快音が止まらない。

現地時間8月12日、ドジャースの大谷翔平は、敵地エンゼルスタジアムで行われたエンゼルス戦に「1番・DH」として先発出場し、4戦連発となる43号ソロを放つなど、3打数1安打1打点、2四球、2得点と活躍。ナ・リーグ本塁打争いでフィリーズのカイル・シュワバーに1本差をつけ、再び単独トップに浮上した。

【動画】吠えた！大谷翔平 まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消えた

9回先頭の第5打席では、エンゼルスの守護神ケンリー・ジャンセンと対峙すると、1ボールから甘く入ったカットボールをフルスイング。これが打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）を計測する右翼席への一発となった。4試合連続で本塁打を記録するのは、7月19〜23日（同20〜24日）の5戦連発以来、今季2度目だ。

日本人スターの躍動ぶりを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は、すぐさま自身のXを更新。「9回にオオタニがジャンセンから勝ち越しのホームランをぶちかまし、ドジャースが6-5とリードした！」と興奮気味に反応し、「今季43号！！明日の先発投手だぞ！！！」と驚嘆の声を続けている。