【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】大谷、“打たずして”ホームインの瞬間

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席ではフルカウントから四球を選んで出塁し、その後の好走塁でホームに帰還。バットを1度振ったものの、“打たずして”得点を挙げるという、リードオフマンとしての存在感を発揮した。

試合は初回、ドジャースが先制する展開に。先頭の大谷は四球で出塁し、続くベッツも死球で出塁して無死一、二塁のチャンス。3番・フリーマンがライトフライに倒れると、大谷は迷わずタッチアップで三塁へと進塁。1死一、三塁とチャンスが広がったところで、4番・テオスカー・ヘルナンデスがレフトへタイムリーヒットを放ち、大谷が先制のホームを踏んだ。

この一連の流れに、中継の視聴者も「さすが」「ナイス！」「得点数バグやろww」「得点王」「ボーナスゲームやんけ」など、得点力に驚く声が続出。

この日の大谷は3打数1安打1本塁打。9回には、5-5の同点で迎えた第5打席で勝ち越しの43号ソロを放ち、2得点目をマーク。リーグ単独トップとなる本塁打数に加え、今季114得点と“得点王”としても独走状態に。2位に20点差をつける圧倒的な存在感を見せつけている。

試合には敗れたものの、得点に絡むその姿に、思わず「どうやって止めればいいんだ」と誰もがうなったワンシーンだった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）