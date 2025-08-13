timelesz松島聡、“菊池風磨モノマネ”には自信あり「されたら恥ずかしいなっていうのを…」

8月11日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『timeleszのQrzone』にて、timelesz・松島聡が、メンバーの菊池風磨について語った。

菊池とシソンヌ・長谷川忍がMCを務めるフジテレビ系『何か“オモシロいコト”ないの？』の7月24日深夜の放送回では、timeleszメンバーが菊池のモノマネを披露する場面があった。

これに関連して、リスナーから、この収録には不参加だった松島に向けて、「聡ちゃんから見た風磨くんの真似したいポイントはありますか？」といったメールが寄せられると、松島は、「出たかったな〜。風磨くんのモノマネレパートリー結構あるもん」「これまでもうやり尽くしてちょっとネタ切れっていうのもあるけどね。なんなら」と切り出した。

続けて、「結構特徴的じゃない？風磨くんって」「携帯いじってる時の姿勢とかも、歩き方とかも真似できるし」「取材の時のポージングのクセとかも」「ライブ中に決めのカットあるじゃん。僕らで言うと、カッコつける瞬間の時の風磨くんのモノマネとか」「風磨くんがされたら恥ずかしいなっていうのを、意外と僕コピペできる」と明かしていた。