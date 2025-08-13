¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¡¡¿·µï¤Î¤¿¤á¤Î¾×·â¼Ú¶â³ÛÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤¦¡¢¶ä¹Ô¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤ÎÈø·Áµ®¹°¡Ê48¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿·µï¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼Ú¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Èø·Á¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÅÔÆâ¤ËÇ°´ê¤Î¿·µï¤ò·ú¤Æ¡¢5·î¤Ë¤ÏºÊ¡¦¤¢¤¤¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÌµ»ö¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¿·µï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤«¤é¡ÖÅìµþ¤Î°ì¸®²È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËÈø·Á¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Èø·Á¤¬¡¢Åú¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö6000Ëü±ß¼Ú¶â¤·¤¿¤ó¤À¤í¡×Ë½Ïª¡£
¡¡Èø·Á¤Ï¹ÎÄê¤·¡Ö¼Ú¶â¤·¤Æ¡Ä¡£¤â¤¦¡¢¶ä¹Ô¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÈËÜ¤Ë¤â¼Ú¤ê¤Æ¡×¤È¡¢½êÂ°¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤«¤é¤â¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¡¢¤½¤ÎµÈËÜ¤¬1Ç¯¤ÇÊÖ¤»¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Û¤òËè·îÊ§¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£