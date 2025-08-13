³ÚÅ·½õ¤Ã¿Í¥Ü¥¤¥È¤¬¹ë²÷°ìÈ¯¡ª¡¡7·î27ÆüÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤Î4¹æ2¥é¥ó¡¡½é²ó¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3ÂÇÅÀ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·¡¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î½õ¤Ã¿Í¥Ü¥¤¥È¤¬¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î3²ó¡¢2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥³¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯6ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¤¥È¤Ï¡¢Á¾Ã«¤ÎÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£
¡¡7·î27ÆüÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤Î4¹æ2¥é¥ó¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È4¥²¡¼¥àº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä¾ÀÜÂÐ·è2Ï¢Àï¡£¥Ü¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤âº¸±Û¤¨¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3ÂÇÅÀ¤À¡£