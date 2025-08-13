¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹ç³Ê¤òÊó¹ð¡Ö´ò¤·¤¤!!¤ä¤Ã¤¿!!¡×½ËÊ¡Â³¡¹¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬13Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¹ç³Ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹ç³Ê¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸ÅÄ¥¡¡Íµµ¯¡×¤ÈËÜÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¹ç³Ê¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ð¤ì¤ë¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö»ä¤â¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤ËÆ´¤ì¤Æ4µé¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æº£3µéÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡¢22Ç¯7·î¤Ë¹ç³ÊÎ¨20¡ó¤ÈÆñ´Ø¤Î¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Àè·î13Æü¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£