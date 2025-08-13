群馬県桐生市が「球都桐生ウィーク」を8月23日〜9月10日の19日間で開催する。

23日の初日には元西武監督の渡辺久信氏、元日本楽器（現ヤマハ）監督の川島勝司氏、元東芝監督の前野和博氏、元青山学院大監督の河原井正雄氏、元桐生第一監督の福田治夫氏の各カテゴリーで全国制覇した桐生市にゆかりのある5人の名将によるインタビュー、対談などを予定している。

27日には元メジャーリーガー・上原浩治氏の人気YouTubeチャンネル「雑草魂」の公開収録が行われ、元巨人の斎藤雅樹氏、村田真一氏が来場する。

31日には元プロ野球の田尾安志氏、川崎憲次郎氏、ギャオス内藤（内藤尚行）氏、デーブ大久保（大久保博元）氏、成瀬善久氏らの参加による「プロ野球OBと市民が桐生のスナック街（飲み屋街）ではしご酒」という前代未聞の企画も開催される。

他にも王貞治氏（現ソフトバンク球団会長）、元日本ハムの斎藤佑樹氏らの来場も予定しれいる。

桐生市は野球をテーマにした公民連携による地域活性化事業「球都桐生プロジェクト」を推進。

市内の高校5校（桐生、桐生工、樹徳、桐生第一、桐生商）が甲子園出場。桐生（旧桐生中）を春夏合わせて甲子園24回出場へ導いた名将・稲川東一郎を始め、元西武監督の渡辺久信氏ら多くの野球人にゆかりのある“まち”であることから「球都桐生」と呼ばれる。

2022年には9月10日を「球都桐生の日」に制定。過去にはWBC優勝監督の栗山英樹氏によるシンポジウムや「東京六大学野球オールスターゲーム2023in桐生」を関東初開催した。