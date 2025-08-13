¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¼Â»Ü¤Ø¡¡8·î14Æü¤«¤é±¿¹Òµ¬ÌÏ½Ì¾®
¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤È¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À ¥ë¡¼¥¸¥å¤Ï¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¸ø¶¦Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÊCUPE¡Ë¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
8·î14Æü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë±¿¹Ò¤ò½Ì¾®¤·¡¢8·î16Æü¤Ë¤Ï±¿¹Ò¤¬´ØÏ¢¤ËÄä»ß¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
CUPE¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç38¡ó¤ÎµëÍ¿Áý³Û¤òµá¤á¡¢Ìó8¤«·î¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥ÀÂ¦¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÃçºÛ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ç8·î13Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯·ô¤·¤¿¡¢8·î15Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î±¿¹ÒÊØ¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ¹¹¸å¤ÎÅë¾è´ü´Ö¤Ï8·î21Æü¤«¤é9·î12Æü¤Þ¤Ç¡£·ç¹ÒÊØ¤ÎÍ½ÌóµÒ¤Ë¤ÏÂåÂØÊØ¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈËË»´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£