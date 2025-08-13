ゴロゴロしていたら落ちちゃった！そんな猫ちゃんのずり落ち投稿がInstagramアカウント「white_angel.kennel」に投稿されました。記事執筆時点でこの投稿の再生数は167万7000回を突破し、「なんて癒しの風景」「本当の兄弟みたい」「仲間に入れてください」などコメントが続々寄せられています。落ち方さえも愛らしい。

布団の中にいたのは…

Instagramアカウント「white_angel.kennel」の投稿主さんは、自宅でカニンヘンダックス専門のブリーディングを営んでいるそうです。ある日、投稿主さんの娘さんが布団を被ってくつろいでいたとのこと。誇らしげな表情の娘さんが、布団をめくってみると…。

そこには、カニンヘンダックスの子犬4匹がいたのです。しかも、子犬たちは娘さんの腕枕でスヤスヤ眠っていたとか。あまりに微笑ましい光景に、思わず笑みがこぼれます…！

別の兄弟も一緒にお昼寝

4匹のうち、1匹だけ色が違う子犬さんがいました。実は、仲良く並んだ子犬さんは本当の兄弟ではないのだそう。母犬の母乳が出が悪くなったため、別の母犬に授乳を任せたのだそうです。

すると、その母犬は血のつながらない子犬も一緒に育て始めたのだとか。おかげで子犬もグングンと成長したのだそうです。

血のつながりや種の違いを気にすることなく、みんなで育児をする光景は、平和そのもの。そんな環境で育ってきた娘さんもまた、家族として子犬を愛せるようになったのかもしれません。

お姉ちゃんと子犬たちのワンシーンに思わずホッコリした人は多い様子。「この風景守らないとだ！」「お姉ちゃんの優しい眼差しがいい」「みんな元気にスクスク育って嬉しいですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

休日の過ごし方

子犬に囲まれて育った娘さんは、大の犬好き！！学校がお休みの日も、子犬たちとの時間を満喫しているそうです。子犬の運動習慣に娘さんの存在は欠かせません。

広いお庭を子犬フリーエリアにして、一緒に追いかけっこを楽しむのだそう。いつも遊んでくれる娘さんのことが大好きな子犬たちは、我先にと娘さんを追いかけ、飛びついてキスをするのだとか♡

たくさんの愛情を受けて、子犬たちも健やかに育っていくのでしょうね。

Instagramアカウント「white_angel.kennel」には、ご家族や子犬たちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

