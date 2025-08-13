10月10日に公開されるSixTONESの松村北斗主演映画『秒速5センチメートル』の新キャストとして、岡部たかし、中田青渚、田村健太郎、戸塚純貴、蓮見翔（ダウ90000）、又吉直樹、堀内敬子、佐藤緋美、白本彩奈の出演が発表され、あわせて本ポスタービジュアルが公開された。

参考：『秒速5センチメートル』ヒロインに高畑充希 “同級生”奥山由之監督作出演に「幸せな気持ち」

『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』と大ヒット作を生み出してきた新海誠が2007年に発表した劇場アニメーション『秒速5センチメートル』。主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を描いた同作が、。『アット・ザ・ベンチ』の奥山由之監督により初めて実写映画化される。

主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描いた本作。主人公・遠野貴樹を本作が初の単独主演映画となる松村が演じ、ヒロイン・篠原明里役を高畑充希が担当する。また、貴樹の幼少期を本作がデビュー作となる上田悠斗、明里の幼少期を「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞した白山乃愛、自然豊かな種子島で過ごした高校時代の貴樹を青木柚、貴樹に想いを寄せる高校の同級生・澄田花苗を森七菜、花苗の姉で、遠野貴樹が通う高校の教員を務める輿水美鳥を宮粼あおい、漠然とした不安と焦燥感を抱えた社会人時代、貴樹の同僚・水野理紗を木竜麻生、科学館の館長・小川龍一を吉岡秀隆がそれぞれ演じる。

公開された本ポスターでは、ビルや街の灯りがともる月夜に、どこか遠くを見つめる遠野貴樹（松村北斗）と篠原明里（高畑充希）の姿が描かれている。2人の視線はそれぞれ別の方向を向き、「いつか、どこかで、その人に―」と明里との過去の思い出に想いを馳せる貴樹と、「いつも、どこかに、その人は―」と過去の思い出とともに今を生きる明里が、対照的なビジュアルとなっている。その間には、2人の思い出の原点ともいえる、雪の中に立つ桜の木の下で、約束を交わした日の忘れられない記憶が。周囲には、本作で象徴的な桜と雪がちりばめられ、夜の闇を照らす「アカリ」となっている。ポスターやチラシは8月22日から全国の劇場に掲出される。

新キャストとして発表されたのは9名。松村演じる貴樹と同じソフトウェア開発会社に勤める上司・窪田邦彦役に岡部、同僚の金子あさみ役に中田、戸田宗次郎役に田村、酒井直役に戸塚、大野泰士役にダウ90000の蓮見が決定。また、新宿・紀伊國屋書店の店長・柴田治役で又吉、店員・田村四季子役で堀内、アルバイト店員・大橋純透役で佐藤が出演する。新宿・紀伊國屋書店は、高畑演じる明里が勤める職場であり、宮粼演じる輿水美鳥がワークショップを開催するなど、たくさんのキャラクターが訪れる重要な場所となっている。そして、種子島の高校生で森演じる花苗の親友、砂坂翔子役に白本が決定した。

さらに、主演の松村、監督の奥山、原作の新海による鼎談動画が、9月26日、10月3日、10月10日の3週にわたって、各日18:00よりYouTube（東宝MOVIEチャンネル）にて公開されることが決定。3人が、俳優として、監督として、原作者として、それぞれの立場や視点から『秒速5センチメートル』について語る内容となっている。鼎談では、実写化の話が来た時に思ったこと、実写ならではのエッセンスや制作秘話など、本編制作に関する話はもちろん、映画の時代設定である2000年代についてや、主人公・貴樹の年齢30歳の時に自分が何を考えていたかなどの価値観や考え方にも言及された。スペシャル鼎談のティザー映像も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）