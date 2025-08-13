¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ð¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡×¥¬¥¹¥Ü¥ó¥ÙÇúÈ¯¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ä¥¬¥é¥¹ÊÒÈô¤Ó»¶¤ê¡¡¿·³ã»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÃËÀ2¿Í¤±¤¬
¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÂî¾å¥³¥ó¥í¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇúÈ¯¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»ÔÆâ¤Î¾¦Å¹³¹¤ÇÆÍÁ³¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¸Í¤ÏÇúÉ÷¤Ç·ã¤·¤¯²õ¤ì¡¢¥¬¥é¥¹ÊÒ¤¬¼þ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥¹¸Í¤Î¥µ¥Ã¥·¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¤Î°ìÉô¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢°û¿©Å¹¤äÁ¯µûÅ¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¬¥¹ÇúÈ¯¤¬È¯À¸¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢ÇúÈ¯»þ¤Î¾õ¶·¤ò¡ÖÅö»þ¤½¤³¡¢Å¹¤Î¿¿¤óÁ°¡¢Æþ¤ê¸ý¤Î¤È¤³¤í¡£¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤â¤¦¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡¢ÇËÊÒ¤Ï¡£Ä·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¥¬¥é¥¹¤Î¡ËÇËÊÒ¤Ï¤Í¡£¤â¤¦Æ»¤Î¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤Þ¤Ç¡¢Ìô¶É¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÁ´Éô¡Ê¥¬¥é¥¹ÊÒ¤¬¡ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âî¾å¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë40Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£