Photo: 小暮ひさのり

夏が盛り上がること間違いなし。

地獄のような熱波が連日襲って来ている日本の夏。こうも暑いと毎日嫌になりますが、その暑い日だからこそ楽しめるのが水遊び。

そう、己の闘争心を水撃として撃ち出す「水鉄砲」です。

「最近の水鉄砲がやたらハイテクになっているので、レビューしてください」と編集部から送ってもらったのがこちら。

まず発射しているところを見てください。

Photo: 小暮ひさのり

すげえな、ブローバックも再現ですよ！

電動でトリガーを握っている間オート発射。ガシャンガシャンと「撃っている」感覚が手に伝わってくるたびに、これはウェポンなのだ！ 発射されているのはレーザーなのだ！ ここは戦場なのだ！ と気分がぶち上がります。最高オブ最高の水遊び。

Photo: 小暮ひさのり

デザインとサイズ感はこんな感じ。

成人男性が持ってちょうどいいサイズのハンドガン。見た目ほど重量は無いので（むしろ軽い）、ちびっ子でも両手で持って扱えるサイズです。

射程は実測で5mほど。水圧はほどほどで素肌で食らっても痛みはありませんね。見た目は本格的ですが、ちょうどいい水遊びが楽しめると思います。

ちびっ子も大人もハマる「光る」ギミック

Photo: 小暮ひさのり

驚かされたのが、水鉄砲だというのに光るギミック満載なところ。

サイト（照準）は緑色LEDでペカッと光ります。このサイトで狙いが定められるか？といったらNOですが、ここにサイトがあって光るということが重要なのです。だってかっこいいじゃん！

Photo: 小暮ひさのり

銃口にはサイレンサーのような別パーツあり。これがまたロマン。

発射に合わせて銃口が光る（マズルフラッシュ）まで再現。電動でバシュバシュ！と水が発射されたびに、

ここは猛者たちが水を掛け合う戦場。

少年たちの心を燃やす、真夏の激戦。

乾いたアスファルトに響く駆け足。

飛び交う水しぶき、乾いた笑いがこだまする。

交錯する視線、背中合わせの疑心暗鬼。握った水鉄砲の冷たさだけが、唯一の信頼。

…と思わず『ボトムズ』の世界観が頭に広がって夢中で連射してしまいました。大人だって夢中になっちますよ、こんなん。

銃口？から吸い上げて給水。電動って便利だな

銃口を水面につけて、引き金パーツを銃口側に押すと、銃口から水が吸い込まれていきます。 Photo: 小暮ひさのり

給水は半透明のタンクを外して給水してもいいのですが、バケツに溜めた水をタンクに吸い上げることもできます（マズルフラッシュ用パーツは取り外す必要があります）。

これがまた便利で、バケツやプールに溜めた水をそのまま使えるので、水遊びシーンでのロスタイムが減りますねー。

バッテリー2個付き。USBで充電

Photo: 小暮ひさのり

バッテリーは2個付属。バッテリーは専用端子、銃口に取り付けるパーツは、USB-Cでの充電です。

バッテリーパーツはかなり軽量だったので、そこまで容量は多くないみたいですね。

Photo: 小暮ひさのり

こまめに充電してサイクル運用できますが、銃から取り出した時に多少水滴が付いていたので、充電前にはバッテリー、銃口パーツ共にしっかりと乾かした方が良いかもしれません。

乾燥させるときは直射日光が当たって高温にならないように、日陰でゆっくり乾かした方が良さそうです。

こうして、電動ゆえの気遣いはありますが、大人もちびっ子もテンションぶち上がりますので、童心に帰って水遊びを楽しんで、この暑さを攻略してください。