12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ç¿åÎÌÂ¿¤¯¡ÄÀî¤Ç27ºÐÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¤ë Ìó1.5km²¼Î®¤Çµß½õ¤â»àË´ 10¿Í¤Û¤É¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤«
¡¡´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî¤Ç8·î13Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø»ÔÆ¶¸ÍÈôÀ¥¤ÎÈÄ¼èÀî¤Ç¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¥È¥Ë¡¦¥×¥é¥¸¥ã¡¦¥Ð¥ó¥°¥ó¤µ¤ó(27)¤Ç¡¢1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤ª¤è¤½1.5¥¥í²¼Î®¤Çµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ë¤µ¤ó¤Ï10¿Í¤Û¤É¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÈÄ¼èÀî¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¿åÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
