À¾Éð¡¦¾¾ËÜ¹Ò¡¡ºòÇ¯4·î¤«¤é10Ï¢ÇÔ¡Ä½é²ó5¼ºÅÀ±ê¾å¤â2²ó¤«¤é¤Ï²÷Åê¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ï5²ó94µå5¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¾¾ËÜ¹Ò¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ºòÇ¯9·î21Æü¥í¥Ã¥ÆÀï°ÊÍè326Æü¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç½é²ó¤«¤é5¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿¤¬¡¢2²ó¤«¤é¤Ï2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢2»Íµå¤ÈÆóÎÝÂÇ¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢2¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤¿¡£2»àËþÎÝ¤«¤é¤â2¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£½é²óÂÇ¼Ô10¿Í¤Ë40µå¤òÍ×¤·¡¢5ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÄÓ¿¢¤«¤éÃºÃ«¤Ë¸òÂå¡£2²ó¡¢3²ó¤ÈÌµ°ÂÂÇ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ê¤ÉÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢5²ó94µå7°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï5²ó¡¢6²ó¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡£¾¾ËÜ¤Ï6¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯4·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é10Ï¢ÇÔ¡£Æ±4·î7Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£