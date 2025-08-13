SKE48の元メンバー北野瑠華さんがボム9月号（ワン・パブリッシング）限定版の表紙に登場。セクシーかつインパクト大の水着姿を着こなしました。裏表紙には白濱美兎さん。白い素肌とあどけない表情で美ボディを披露しました。



【写真】ぷっくりリップが魅力的な白濱美兎さん

北野さんは「グラビア界のリアル」を描いた実写ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務め、8月29日には同作とのコラボ写真集の発売も決定するなど、活躍が続きます。今回、彼女はインパクト大の水着グラビアを撮り下ろし。青色の水着姿でこちらを見つめるカットでは、引き締まったくびれが際立ちます。一方、透け感のある花柄水着では、華やかで優雅な印象に。大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさは、誌面の二次元コードからグラビア撮影動画も堪能できるのでお忘れなく。



鳥取県出身で現在18歳の白濱さんは2023年に「美少女図鑑アワード2023」で3冠を獲得したことで話題に。高校を卒業し少しずつ大人になっていく白濱さんの最新グラビアは、白い素肌とあどけない表情、成長著しいグラビアの王道です。色白の美バストとマシュマロボディがひときわ映えるカットは必見。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画でも実感できます。



【北野瑠華さんプロフィール】

きたのるか 26歳 1999年5月25日生まれ 岐阜県出身 T158 2013年にSKE48の6期生としてデビューし、2019年にはチームKIIの副リーダー。2024年6月にグループを卒業し、同年9月に発売した1st写真集が大きな話題に。地上波初主演ドラマ『グラぱらっ！』（ ABCテレビ）が関西ローカルにて放送中。最新情報は、公式X（@official_ruka25）、公式Instagram（@rukakitano0525）



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 18歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 美少女図鑑AWARD2023で特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）