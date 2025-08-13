¤ä¤ï¤é¤«G¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¡·Ú¥È¥éÎ¹ÈÖÁÈ¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡Ä¥Ñ¥ó¥ÄÍú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡¿¿Áê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡¡¡¡
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¤é·Ú¥È¥é¤ò½êÍ¤¹¤ë¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó¤¬FLASH¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤ï¤é¤«G¥«¥Ã¥×¤Î»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼±£¤·¤äÆ©¤±¥ì¡¼¥¹¡Ä¥Ó¥¥Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¡ª
7¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢³¤ÊÕ¤Î¸ÅÌ±²È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ó¥¥Ë¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ò·Ú¥È¥é¤ÇÎ¹¤¹¤ë¥ï¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»£±ÆÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¥ó¥ÄÍú¤¤¤Æ¤Ê¤¤»ö·ï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»°ÅÄÍªµ®¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ß¤¿¤æ¤¦¤¡¡27ºÐ¡¡1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡T156¡¦B96¡ÊG¡ËW59H88¡¡2023Ç¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö»°ÅÄÉô¡×¤ò³«Àß¡£¸½ºß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò»°ÅÄ ËÜ½£½ÄÃÇÎ¹¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£3rd DVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬8·î29ÆüÈ¯Çä¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡¢¸ø¼°Instagram¤È¤â¤Ë¡Ê@mitachan_y¡Ë