1歳児健診の積み木、そのサイズにがく然となるも、無事にクリアなるか？｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】

この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第6話をごらんください。

1歳半の健康診査がいよいよ始まりました。綾永さんは、娘がぐずらないか発達で引っかからないか、そんなことを考えて終始ひやひやです。

手指の発達を確認する、積み木。とても小さい積み木に、綾永さんは娘が上手に取り組めるのか不安で仕方ありません。

保健師さんの上手なリードで、綾永さんの娘は、ゆっくりながらも積み木や型はめに手を伸ばします。

保健師さんのサポートもあり、型はめも積み木も挑戦した娘。なんとか最初の検査に取り組めることができました。

検査は無事にクリアしたかのように思いましたが、やはり発語の数について指摘をされてしまいます。それでも手指の発達は大きな問題がないようで、一安心。場所見知りが激しいのに、とても頑張りましたね。

親として不安に思うことは当然のこと

このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。



実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。



この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。



それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）