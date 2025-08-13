吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、同期の芸人・あんよの日が出演し、トークを繰り広げた。

あんよの日は、やまち・朱海（ちゅな）が2022年に結成したコンビ。NSC大阪校45期生ではるかぜに告ぐと同期。



やまちは大阪府出身で、趣味はよさこいとラジオ鑑賞。朱海は滋賀県出身。珍しい名前は本名で、「ふりがなとは一生のお付き合い」という。趣味は粘土細工、ゲーム。

同期ということで気安い雰囲気のなか、やまちが突然、「メッセージを読んでもらえてうれしいです」との発言。ゲスト出演する直前に読まれたメッセージのなかに、やまちからのものがあったのだという。

「父親が監督をしているソフトボールチームの祝勝会に混ざって、“たなぼた”で焼き肉を食べた」というエピソードを送ってくれた、ラジオネーム・あやまちレターがやまちだった。よく見ると、ラジオネームにも「やまち」と入っている。

このメッセージが読まれたとき、やまちは既にスタジオ内に待機しており、「ニヤニヤがとめられなかった」のだとか。



はるかぜに告ぐの2人はまったく気づいていなかったそうで、「（メッセージを送ってくれるのが）初めての人やなあ、とは思ってたけど」（とんず）、「やまちの手のひらで踊らされた！」（花妃）と悔しがった。

リスナーから「どのくらい仲良しなのか」と尋ねられた4人は、それぞれが思う仲良し度を発表することに。

花妃は、「同期やし、漫才劇場でもよく目が合うから」との理由から、4人のなかで最も高い60パーセントを宣言。他人に興味がない花妃目線という高いハードルがあることを考慮すると、高い数値が出た。

次に高かったのが、やまちの55パーセント。本人いわく、「最初は50パーセントの真ん中にしようと思ったけど、花妃と同い年やから」と、共通点があることから5ポイントアップしたという。



花妃とやまちの2人で古着屋に行ったこともあるそうで、年齢以外にも仲がいいポイントがあるようだ。

40パーセントと答えたのは、とんず。「嫉妬といいますか、2人ともほかに仲がいい人がおるから、それに勝てない」と、少々卑屈な理由から半分より下の数字に。

ちゅなから「（はるかぜに告ぐの）2人のほうが、ほかに仲がいい人がたくさんいるのでは」と言われると、とんずは「誰とでも仲良くしすぎて親友がおらへん」と嘆きはじめ、「結婚式とかに呼んでもらえない」と悩みをもらしていた。

最も低い数字だったのは、ちゅなの35パーセント。ポイント制で考えたそうで、「5パーセントは、こないだとんずと飲んだぶん。10パーセントは漫才劇場。もう10パーセントは、NSCのころに夏合宿で一緒やった。あとの10パーセントは、NSCのときの東西戦が一緒やったから」と内訳を説明した。

しかし、はるかぜに告ぐの2人は8月以降、漫才劇場のメンバーから外れているため、花妃は「25パーセントになるやん」とショックを受けていた。

