¶¯ÌÌÉ÷¤«¤éà°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¸µµð¿Í¥É¥é1¡¢53ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤À¤¤¤Ö¡×
53ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖAI¤¬ºî¤Ã¤¿²èÁüÉ÷¡×
¡¡1996Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÆþÍèÍ´ºî2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á·ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅê¼ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼·óÅê¼ê¥³¡¼¥Á(µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô½Ð¿È)¡£µåÃÄ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö53ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÆþÍèÍ´ºî¥³¡¼¥Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÆþÍè¥³¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡É¦¤ËÇòÈ±¤¬¸ò¤¸¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤¿ÆþÍè¥³¡¼¥Á¤ÎÉ÷ËÆ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆþÍè¥³¡¼¥Á¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥é¥Ö¡×¡Ö¶¯ÌÌÉ÷¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤À¤¤¤Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤³¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê´é¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿ÆþÍè¥³¡¼¥Á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆþÍè¥³¡¼¥Á¤ÏPL³Ø±à¹â¹»¡¢°¡ºÙ°¡Âç³Ø¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¤ò·Ð¤Æ96Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï13¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·08Ç¯¤Ë°úÂà¡£ÂÇ·âÅê¼ê¡¢ÍÑ¶ñ·¸¤ò·Ð¤Æ15Ç¯¤ËÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î3·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£21Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¢24Ç¯¤«¤é¤ÏDeNA¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£